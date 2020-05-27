Собянин заявил о готовности Москвы к репетициям парада Победы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к репетициям и последующему проведению парада Победы. Об этом он сказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, трансляцию вел РБК.

«Мы все организационно-технические мероприятия выверили с Министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада», — сказал он.

Накануне президент объявил о переносе парада Победы на 24 июня, в этот день в Москве состоялся военный парад 1945 года. Путин призвал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении мероприятия.

Ранее, 16 апреля, Путин поручил отложить из-за угрозы коронавируса подготовку к проведению праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в столице и других регионах, включая подготовку к московскому военному параду.