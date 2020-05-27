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Общество ,  
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Собянин заявил о готовности Москвы к репетициям парада Победы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к репетициям и последующему проведению парада Победы. Об этом он сказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, трансляцию вел РБК.

«Мы все организационно-технические мероприятия выверили с Министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада», — сказал он.

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Накануне президент объявил о переносе парада Победы на 24 июня, в этот день в Москве состоялся военный парад 1945 года. Путин призвал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении мероприятия.

Ранее, 16 апреля, Путин поручил отложить из-за угрозы коронавируса подготовку к проведению праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в столице и других регионах, включая подготовку к московскому военному параду.

Из торжественных мероприятий 9 мая в Москве были только торжественный салют и воздушная часть парада. Во время обращения к гражданам глава государства пообещал, что главный парад на Красной площади еще состоится.

Теги: Парад Победы, Москва, Сергей Собянин
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