Президент Киргизии согласился приехать в Москву на парад Победы

Сооронбай Жээнбеков (Фото: kremlin.ru)

Лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков будет присутствовать 24 июня на московском параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Толгонай Стамалиеву.

«Президент Кыргызской Республики будет присутствовать 24 июня на параде Победы в Москве», — сказала она.

16 апреля из-за угрозы коронавируса президент России Владимир Путин приостановил подготовку к традиционным праздничным мероприятиям в Москве и других регионах по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Позже президент назначил новой датой проведения парада на Красной площади 24 июня.

Ранее свое присутствие на московском параде подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, молдавский лидер Игорь Додон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Абхазии Аслан Бжания.