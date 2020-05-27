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Президент Абхазии принял приглашение на парад Победы в Москве

Аслан Бжания
Аслан Бжания (Фото: Артур Лебедев / AP)

Президент Абхазии Аслан Бжания принял приглашение президента России Владимира Путина на московский парад Победы 24 июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретарь лидера республики Марианну Квициния.

«Аслан Бжания примет участие в параде Победы в Москве», — сказала Квициния.

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Ранее приехать на парад согласились президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, молдавский президент Игорь Додон.

Путин 16 апреля из-за угрозы коронавируса поручил отложить подготовку к проведению в Москве и регионах праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице 9 мая состоялись только торжественный салют и воздушный парад военной авиации.

26 мая президент России назначил новую дату проведения парада, 24 июня. В этот день в Москве прошел исторический парад 1945 года.

Теги: Абхазия, Москва, Владимир Путин
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