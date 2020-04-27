Песков заявил об «образцовой самопожертвенности» врачей во время пандемии

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Российские врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и служат примером самопожертвования, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Что касается печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы. Они рискуют и проявляют образцовую самопожертвенность», — отметил он.

Многие российские медики заражаются коронавирусной инфекцией во время лечения пациентов с COVID-19 и ухода за ними, некоторые из них затем умирают. Так, например, в Москве врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3), который перепрофилировали для приема больных с коронавирусной инфекцией, 22 апреля умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. 25 апреля в Ставропольском крае сообщили о первой смерти медика, работавшего с заболевшими коронавирусной инфекцией, а 27 апреля власти Краснодарского края сообщили о смерти врача-рентгенолога Лабинской центральной районной больницы Алексея Васильченко, который занимался лечением больных с COVID-19.

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