В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

В стационаре Люберецкой областной больницы Московской области у 9 медицинских работников был выявлен коронавирус. Врачи жалуются, что в клинике не отделяют пациентов с подозрением на коронавирус и нет средств индивидуальной защиты

Стационар № 3 Люберецкой областной больницы (Фото: lubrb2.ru)

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара. РБК ознакомился с результатами тестов, все они были сделаны в период с 3 по 13 апреля.

Люберецкая областная больница объединяет три стационара, 12 поликлинических отделений, включая центральное и три детских. По информации с официального сайта больницы, в ней работают более 3 тыс. человек. В конце марта агентство РИАМО сообщало со ссылкой на заместителя главного врача Люберецкой областной больницы Ираиду Штольц, что на базе инфекционных стационаров учреждения развернуто 111 коек для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара. Однако с конца марта у пациентов с первоначальным диагнозом «пневмония» брали тесты на коронавирус, некоторые из них давали положительный результат. По словам Микаеляна, такие пациенты лежали в отделении до семи дней в ожидании результатов. Врач отмечает, что терапевтическое отделение не было подготовлено для работы в условиях эпидемии коронавируса.

«Под прием больных с коронавирусом всего в больнице было перепрофилировано более 100 коек. Но все пациенты с пневмонией свозились в терапевтическое отделение нашего стационара. Он не подготовлен для работы с коронавирусом — нет разделения больных в приемной, чистой и грязной зоны, средств индивидуальной защиты», — рассказал врач. Только после получения положительного диагноза на коронавирус больные из отделения терапии перемещались на перепрофилированные койки, добавляет Микаелян.

Он добавил, что с 10 апреля был отправлен на изоляцию постановлением заместителя начальника территориального управления Роспотребнадзора по Московской области в Люберецком районе Ольгой Акимовой из-за контакта с заболевшим COVID-19. Однако врач контакт с пациентом с коронавирусом отрицает.