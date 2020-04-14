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Пандемия коронавируса ,  
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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

В стационаре Люберецкой областной больницы Московской области у 9 медицинских работников был выявлен коронавирус. Врачи жалуются, что в клинике не отделяют пациентов с подозрением на коронавирус и нет средств индивидуальной защиты
Стационар № 3 Люберецкой областной больницы (Фото: lubrb2.ru)

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара. РБК ознакомился с результатами тестов, все они были сделаны в период с 3 по 13 апреля.

Люберецкая областная больница объединяет три стационара, 12 поликлинических отделений, включая центральное и три детских. По информации с официального сайта больницы, в ней работают более 3 тыс. человек.

В конце марта агентство РИАМО сообщало со ссылкой на заместителя главного врача Люберецкой областной больницы Ираиду Штольц, что на базе инфекционных стационаров учреждения развернуто 111 коек для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара. Однако с конца марта у пациентов с первоначальным диагнозом «пневмония» брали тесты на коронавирус, некоторые из них давали положительный результат. По словам Микаеляна, такие пациенты лежали в отделении до семи дней в ожидании результатов. Врач отмечает, что терапевтическое отделение не было подготовлено для работы в условиях эпидемии коронавируса.

«Под прием больных с коронавирусом всего в больнице было перепрофилировано более 100 коек. Но все пациенты с пневмонией свозились в терапевтическое отделение нашего стационара. Он не подготовлен для работы с коронавирусом — нет разделения больных в приемной, чистой и грязной зоны, средств индивидуальной защиты», — рассказал врач. Только после получения положительного диагноза на коронавирус больные из отделения терапии перемещались на перепрофилированные койки, добавляет Микаелян.

Он добавил, что с 10 апреля был отправлен на изоляцию постановлением заместителя начальника территориального управления Роспотребнадзора по Московской области в Люберецком районе Ольгой Акимовой из-за контакта с заболевшим COVID-19. Однако врач контакт с пациентом с коронавирусом отрицает.

Другой сотрудник стационара № 3 Люберецкой областной больницы пояснил, что изначально больные пневмонией поступали только в терапевтическое отделение, но из-за большой нагрузки пациенты впоследствии распределялись по другим отделениям. «Тесты на коронавирус были взяты у сотрудников на прошлой неделе в урологическом, хирургическом, неврологическом, терапевтическом, кардиологическом отделениях. Отделения терапии, неврологии и кардиологии были закрыты на карантин, туда перестали поступать больные. Сейчас документально подтвержден коронавирус у девяти сотрудников», — рассказал он.

Собеседник РБК также отметил, что врачи не обеспечены необходимыми респираторами и другими средствами индивидуальной защиты. «У меня были контакты с пациентами с клинической картиной коронавирусной инфекции, при этом в арсенале были только одноразовый чепчик, перчатки и бумажная маска», — рассказал сотрудник.

По словам другого медика, работающего в стационаре, врачи «боятся» контактировать с больными пневмонией из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. По его словам, на сегодняшний день разделения пациентов при приеме в больницу не произошло.

В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
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Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ираида Штольц отказалась от комментариев РБК. «Мы никаких комментариев по телефону не даем. Нам некогда этим заниматься — мы работаем», — заявила Штольц.

РБК направил запрос в минздрав Московской области.

Минздрав ранее объяснял отсутствие у врачей необходимых средств защиты серьезным дефицитом на рынке. В связи с этим медицинские организации, в том числе имеющие достаточное финансирование, не могут закупить необходимые материалы.

С 14 апреля в Москве медработники будут проходить тестирование на иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря анализу на антитела возможно будет увидеть, насколько защищены медицинские работники.

Авторы: Егор Губернаторов, Вячеслав Козлов
Теги: Московская область, врачи, коронавирус, Минздрав, Подмосковье, Люберцы
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