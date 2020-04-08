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Путин приравнял страховые гарантии врачам к военным

По его словам, такие специалисты находятся на «передовой», в связи с этим медики, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом, в течение трех месяцев с апреля будут получать дополнительные выплаты из бюджета

Президент Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты для специалистов, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом он заявил в обращении к руководителям регионов. Прямую трансляцию вел РБК.

Для врачей доплата составит 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тыс., а для младшего медперсонала — 25 тыс. руб.

Кроме того, дополнительные выплаты получат и сотрудники скорой помощи, которые работают с зараженными. Врачам доплатят 50 тыс. руб. в месяц, фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — 25 тыс. руб.

«Такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации, и будет правильно принять еще одно решение, а именно: установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России», — заявил президент.

Он также отметил, что на поддержку медицинских специалистов из федерального бюджета выделили более 10 млрд руб. В ближайшее время, по словам президента, эта деньги поступят в регионы. «Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», — заключил Путин.

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По данным на 8 апреля, в России зарегистрировали 8672 человека с диагностированным коронавирусом. За сутки количество таких пациентов выросло на 1175 человек, установив новый рекорд. Наибольшее число зараженных выявили в Москве (5841 человек). Вирус также обнаружили в 81 регионе России.

Для борьбы с COVID-19 Путин 2 апреля продлил нерабочий период до 30 апреля, допустив, что его могут сократить при благополучном развитии ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 апреля заявил, что пока прошло недостаточно времени для того, чтобы оценить динамику распространения коронавируса.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, врачи
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