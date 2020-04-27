В Краснодарском крае умер работавший с зараженными коронавирусом врач

В Лабинской центральной районной больнице скончался врач-рентгенолог Алексей Васильченко, который занимался лечением больных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края.

«[Он] в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рядах медицинских сотрудников края Васильченко трудился с 1994 года, в Лабинской больнице работал на протяжении последних 12 лет.

Причины смерти врача в региональном Минздраве не сообщили.