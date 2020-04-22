В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Работники неврологического отделения стационара Люберецкой больницы написали заявления в правоохранительные органы с просьбой провести проверку работы руководства. В заявлении указано, что у 52 медиков выявлен коронавирус

Выдача защитных костюмов сотрудникам Люберецкой больницы (Фото: Владимир Ружицкий / VK)

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей.

Три заявления была направлены на имя директора ФСБ Александра Бортникова, главы МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Копии документов есть у РБК, их подлинность подтвердил один из авторов обращения, медбрат неврологического отделения Аркадий Хаславский. Под заявлением подписались шесть сотрудников, включая старшую медсестру Татьяну Правдивцеву, процедурную медсестру Ольгу Карпенко и других медработников.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Как поясняют авторы обращений, с 23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения. У некоторых из них были слабость, кашель и температура в районе 38°C. Решение о переводе пациентов в непрофильное отделение, как и обязанность по их лечению, не подкреплялись письменными распоряжениями администрации, говорится в заявлении.

По словам Хаславского, пациенты с клинической картиной коронавируса лежали в отделении, вплоть до момента получения положительного теста, и не переводились на специально перепрофилированные койки, это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников.