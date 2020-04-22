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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Работники неврологического отделения стационара Люберецкой больницы написали заявления в правоохранительные органы с просьбой провести проверку работы руководства. В заявлении указано, что у 52 медиков выявлен коронавирус
Выдача защитных костюмов сотрудникам Люберецкой больницы
Выдача защитных костюмов сотрудникам Люберецкой больницы (Фото: Владимир Ружицкий / VK)

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей.

Три заявления была направлены на имя директора ФСБ Александра Бортникова, главы МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Копии документов есть у РБК, их подлинность подтвердил один из авторов обращения, медбрат неврологического отделения Аркадий Хаславский. Под заявлением подписались шесть сотрудников, включая старшую медсестру Татьяну Правдивцеву, процедурную медсестру Ольгу Карпенко и других медработников.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Как поясняют авторы обращений, с 23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения. У некоторых из них были слабость, кашель и температура в районе 38°C. Решение о переводе пациентов в непрофильное отделение, как и обязанность по их лечению, не подкреплялись письменными распоряжениями администрации, говорится в заявлении.

По словам Хаславского, пациенты с клинической картиной коронавируса лежали в отделении, вплоть до момента получения положительного теста, и не переводились на специально перепрофилированные койки, это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников.

О каких нарушениях заявили медработники

  • Отсутствие бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей
  • Медработники отделений не были разделены и продолжали контактировать с пациентами с симптомами внебольничной пневмонии
  • Не проводилась профилактика сотрудников
  • После выявления коронавируса у медиков в начале апреля стационар № 3 не был закрыт на карантин
  • Пациенты из отделения терапии поступали в отделение неврологии без проведения санитарной обработки
  • Медики не были обеспечены средствами индивидуальной защиты вплоть до 17 апреля

Как отмечают медработники, у восьми сотрудников неврологического отделения тесты на коронавирус дали положительный результат. Всего положительный тест на коронавирус сдали 52 медработника из отделений реанимации, гинекологии, хирургии, кардиологии и других, утверждают врачи. О двеяти из них РБК сообщал 14 апреля. РБК ознакомился с результатами 36 положительных тестов медиков.

По словам Хаславского, 17 апреля сотрудникам стационара № 3 выдали маски, очки и костюмы, но количество масок было ограничено, а костюмы не пригодны для работы с коронавирусными пациентами. «Костюмы прозрачные, легко рвутся, материал похож на вату, масок выдали 30 штук, видимо, нам придется их стирать. До этого нам не выдавали ни масок, ни защитных костюмов, в то время как зараженные коронавирусом уже были. Респираторов у нас по-прежнему нет. Средств для дезинфекции нам дали очень мало, причем пояснили, что это до середины июня», — рассказал медик.

По телефонам, указанным на сайте Люберецкой областной больницы, не ответили на звонки РБК.

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В областном Минздраве РБК заявили, что ведомство не располагает информацией о том, что от заявителей поступили обращения в правоохранительные органы о проверке деятельности администрации Люберецкой областной больницы. «По имеющейся информации, из 2900 сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением. Медицинские работники Люберецкой больницы регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию. На данный момент корпус закрыт на полную дезинфекцию. Все сотрудники обеспечены в обязательном порядке средствами индивидуальной защиты. В Люберецкой областной больнице имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: одноразовыми костюмами, очками, шапочками, масками, бахилами», — прокомментировали в областном министерстве.

Люберецкая областная больница объединяет три стационара, 12 поликлинических отделений, включая центральное и три детских. Из информации с официального сайта больницы следует, что в ней работают более 3 тыс. человек.

Как сообщило в конце марта агентство РИАМО со ссылкой на заместителя главного врача Люберецкой областной больницы Ираиду Штольц, на базе инфекционных стационаров учреждения было развернуто 111 коек для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: врачи, коронавирус, Московская область, Люберцы
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