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Пандемия коронавируса ,  
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Москалькова сообщила о многократном росте жалоб во время эпидемии

Количество обращений граждан по телефону «Горячей линии» уполномоченного по правам человека в России и электронной почте во время эпидемии коронавируса выросло почти в десять раз по сравнению с прежними годами. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала в интервью «Российской газете».

Большинство из них касается ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с заболеванием. По словам Москальковой, большинство граждан с понимаем относится к карантину. Среди обращений почти половина — не жалобы, а эмоциональные звонки россиян.

«В этом случае мы скорее выступаем в качестве скорой психологической помощи, чем представителей государственной правозащиты», — пояснила омбудсмен.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всего за последние две недели поступило около 300 жалоб, связанных с коронавирусом. Граждане сообщают о дефиците масок, дезинфицирующих средств, отсутствии возможности сделать тест на коронавирус. Врачи жалуются на нехватку защитных костюмов и аппаратов ИВЛ.

Больше всего обращений, по словам Москальковой, были связаны с эвакуацией российских граждан из-за границы и отсутствием мест в карантинных центрах и обсерваторах.

С начала эпидемии COVID-19 в России граждане массово начали жаловаться на отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты и спекуляциях на медицинских масках и дезинфицирующих средствах.

13 апреля президент Владимир Путин предложил создать федеральный резерв средств защиты от коронавируса, аппаратов ИВЛ, медицинских препаратов для профилактики и лечения COVID-19.

Теги: Татьяна Москалькова, коронавирус, жалобы
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