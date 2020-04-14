Москалькова сообщила о многократном росте жалоб во время эпидемии

Количество обращений граждан по телефону «Горячей линии» уполномоченного по правам человека в России и электронной почте во время эпидемии коронавируса выросло почти в десять раз по сравнению с прежними годами. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала в интервью «Российской газете».

Большинство из них касается ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с заболеванием. По словам Москальковой, большинство граждан с понимаем относится к карантину. Среди обращений почти половина — не жалобы, а эмоциональные звонки россиян.

«В этом случае мы скорее выступаем в качестве скорой психологической помощи, чем представителей государственной правозащиты», — пояснила омбудсмен.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Всего за последние две недели поступило около 300 жалоб, связанных с коронавирусом. Граждане сообщают о дефиците масок, дезинфицирующих средств, отсутствии возможности сделать тест на коронавирус. Врачи жалуются на нехватку защитных костюмов и аппаратов ИВЛ.