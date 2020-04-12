Почему в России возник дефицит масок и индивидуальных средств защиты

Хватает ли средств защиты в региональных медучреждениях

Жалобы врачей сразу из нескольких регионов на нехватку масок и средств индивидуальной защиты начали появляться в середине марта.

Медперсонал инфекционной клинической больницы Ярославской области не обеспечен в необходимых количествах перчатками, масками, костюмами и другими средствами защиты, говорилось в петиции на платформе Change.org. Авторы утверждали, что в больнице не закуплены средства защиты, а персонал рискует заразиться коронавирусом. «На сегодняшний день больница закупила какое-то количество респираторов. Сейчас с закупкой противочумных костюмов помогают местные предприниматели», — рассказала РБК одна из авторов этого обращения адвокат Ирина Чистякова.

Об аналогичной проблеме рассказали врачи Покровской больницы в Санкт-Петербурге. В начале апреля городские власти решили перепрофилировать ее под прием пациентов с пневмонией. В ответ на это врачи записали видеообращение, в котором сообщили о неподготовленности учреждения к такой работе и незащищенности сотрудников от заражения. Вскоре после этого стало известно о шести выявленных случаях COVID-19 в этом медучреждении. Сотрудник больницы, пожелавший сохранить анонимность, рассказал РБК, что с 4 апреля он и еще двое его коллег находятся дома на карантине после работы с одним из зараженных пациентов. По его словам, за это время ему не был сделан тест на коронавирус. «Больница по-прежнему не закупила средства защиты. Со вчерашнего дня к нам начали поступать маски, респираторы, противочумные костюмы, но все это — помощь неравнодушных людей», — рассказал он.

Список средств индивидуальной защиты, которыми должны быть обеспечены больницы и медицинские учреждения, содержится в приказе № 198н Минздрава и приложениях к нему. Врачи, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, должны иметь шапочку, противочумный халат, респиратор типа EU FFP2 или аналогичные, а также пульсоксиметр и аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Рекомендации Минздрава по обеспечению медперсонала средствами защиты не выполняются, утверждает фельдшер станции скорой медицинской помощи Орловской области Дмитрий Серегин. По его словам, сотрудники скорой выезжают на вызовы больных с температурой, имея только перчатки, маски и респираторы. «У нас есть небольшое количество респираторов типа «Лепесток», но они неплотно прилегают к лицу и не очень эффективны против вирусных частиц. У нас нет необходимых респираторов, руководство говорит, что их невозможно закупить, потому что нет товара на рынке», — рассказал Серегин. Он также отметил, что работникам не предоставляются тесты на коронавирус.

В секретариате инфекционной больницы Ярославской области и перенаправили вопросы РБК в местный департамент здравоохранения. РБК направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области и в БУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Орловской области.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга РБК заявили, что в Покровскую больницу поступила 1 тыс. костюмов биозащиты, которые были выданы на все отделения. "Выдаются также маски, перчатки. Всем сотрудникам в плановом порядке мазки берутся 1 раз в неделю".

Каков вклад благотворительных организаций в решение проблемы

Обеспечить медиков средствами защиты пытаются благотворительные фонды. Деньги на расходные материалы и маски собирают несколько организаций. В фондах «Созидание» и «Правмир» рассказали РБК, что к ним поступают официальные запросы от главных врачей больниц из множества регионов.

Фонд «Созидание» публикует на своем сайте информацию об учреждениях, которым уже оказана помощь. Сейчас в списке 20 больниц, в том числе подведомственных департаменту здравоохранения Москвы и ФМБА России. Руководитель программ фонда «Правмир» Анна Видич сообщила РБК, что всего в фонд поступило 33 обращения, в том числе из Центрального, Крымского и Уральского федеральных округов. По словам Видич, чаще всего врачи сообщают о нехватке защитных костюмов, масок, респираторов. В некоторых сообщениях, с которыми ознакомился РБК, врачи говорят о том, что им приходится самостоятельно шить маски из марли. В конце марта источники РБК в основном корпусе 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны также сообщали, что из-за дефицита масок врачам поручили шить их самостоятельно.

Как власти пытаются ускорить решение проблемы

Медицинский персонал, участвующий в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, и другой персонал, например водители «скорой помощи», должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, подчеркнул в разговоре с РБК помощник министра здравоохранения Михаила Мурашко Алексей Кузнецов.

По его словам, из федерального и регионального бюджетов выделены «значительные средства для подготовки медицинских организаций к работе в условиях коронавируса». Однако из-за серьезного дефицита на рынке больницы сталкиваются с отсутствием необходимых позиций. «Это вызывает озабоченность. Минздрав России постоянно отслеживает ситуацию с обеспечением медорганизаций средствами защиты и оборудованием», — заключил Кузнецов.

РБК направил запрос в Минпромторг, в чьей компетенции находятся производство, импорт и распределение средств индивидуальной защиты.

В марте РБК сообщал, что к производству медицинских масок привлекут военных, студентов и заключенных. К нему подключилась также компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича — на изготовление 20 тыс. масок в день бизнесмен перевел шесть из восьми производственных линий. Чтобы ускорить решение проблемы, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить шить медицинские маски без лицензии.

Как координируются продажа и поставки масок Последней мерой, которая призвана исправить ситуацию на рынке масок и средств индивидуальной защиты, стали введенные правительством ограничения на оптовую и розничную торговлю изделиями медицинского назначения. Оптовую торговлю медицинскими масками и другими аналогичными товарами разрешено вести только дочерней компании «Ростеха» — АО «Корпорация «Росхимзащита», которая была назначена оператором-координатором. «Росхимзащита» должна фиксировать потребность больниц, закупать продукцию у производителей и распределять ее. Как пояснял РБК представить «Ростеха», критерии, по которым будут определяться приоритеты поставок в регионы, разрабатывает Минпромторг, но развитие эпидемиологической ситуации также будет учитываться. Корпорация «Росхимзащита» была создана в 2004 году на базе Тамбовского научно-исследовательского химического института. Основную выручку компании приносит производство средств защиты, опытно-конструкторские разработки, коммерческие исследования. В декабре 2018 года 100% акций «Росхимзащиты» были переданы «Ростеху». Летом 2019 года генеральным директором корпорации стал бывший глава Научно-исследовательского института при Минстрое Марат Чабдаров.

Как долго сохранится дефицит масок и средств защиты

Опрошенные РБК производители масок и средств индивидуальной защиты считают, что российский рынок оказался не готов к взрывному росту спроса, вызванному пандемией.

Информация о производстве масок в год до распространения коронавируса, представленная Минпромторгом и производителями, расходится. Производители признают, что общие сводные данные рынка отсутствуют.

До начала эпидемии основной объем отгрузок одного из главных игроков в этом сегменте, компании ООО «КИТ», шел аптечным дистрибьюторам и оптовикам, которые осуществляли поставки в больницы, сообщил ее основатель Павел Спичаков. По его оценке, компания произвела за 2019 год порядка 200 млн масок и покрывала 25% рынка. Сейчас 95% продукции ООО «КИТ» поставляется больницам. «Населению не нужны были маски, а когда пришел коронавирус, вдруг все начали задаваться вопросом, почему их нет. Сейчас наша производительность увеличилась в два раза по сравнению с мартом 2019 года. Мы включили в работу ранее законсервированные мощности и перепрофилировали все производство под стандартные медицинские маски», — отметил Спичаков. По его словам, покупка одной производственной линии в странах Азии с доставкой самолетом обойдется в 20 млн руб., а год назад это стоило в несколько раз дешевле.

ЗАО «Чистовье», которое также выпускает одноразовые расходные материалы, произвело за 2019 год около 8,5 млн масок. Только за март 2020 года «Чистовье» выпустила 1,6 млн. «У нас производство работает в ночные смены и по субботам. Мы также будем закупать производственную линию. Но нужного количества масок по адекватной цене сейчас не будет, потому что спрос стократно превосходит возможности производств», — предупредил руководитель компании Виктор Артюшин.

Артюшин считает, что закупка производственных линий может решить проблему, но риск для бизнеса в том, что через год спрос упадет. «Вскоре в Россию придут маски из Китая, который уже оправился от коронавируса и имеет огромные мощности для экспорта», — отметил предприниматель.

По подсчетам гендиректора ООО «Респираторный комплекс» Владимира Астахова, его компания произвела за 2019 год 28,5 млн респираторов и занимает долю на рынке в 23%. «Респираторный комплекс» производит в том числе респираторы для медицинских учреждений. «За март мы произвели приблизительно 1,2 млн респираторов. Сейчас спрос ажиотажный, но приоритетные потребители — это больницы. Постановление правительства поможет определить реальные потребности регионов, но вряд ли сможет обеспечить потребность в респираторах», — заключил Астахов.