Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Покровской больницы попросили обеспечить их средствами защиты, чтобы врачи сами не стали разносчиками инфекции и не заразили своих близких. В комитете здравоохранения Петербурга заявили, что больных COVID-19 в больнице нет

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает «Фонтанка», опубликовавшая записанное медиками видеообращение с просьбой о помощи.

«Со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии, в том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. Наше руководство выделяет нам средства защиты на отделение — один-два комплекта <...> Работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным, потому что от заражения не застрахован никто», — заявила на камеру одна из врачей.

По ее словам, статус медика не защищает от вируса, а руководство Покровской больницы отказалось удовлетворить просьбу врачей о выделении дополнительных средств защиты. В результате на отделение сейчас выделяется всего один-два респиратора, чего «явно недостаточно» для нормальной работы с инфекционными больными.

Еще одна участница видеообращения заявила, что для нормального лечения больных с вирусной пневмонией требуется возможность подачи кислорода, а в их палатах такой возможности нет.

«То есть мы не можем помочь пациентам в этом плане. И если уж нас переделали под пневмонии, то мы хотим, чтобы нам предоставили или кислородные баллоны, или в срочном порядке провели кислород», — сказала врач.