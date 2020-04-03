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Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Покровской больницы попросили обеспечить их средствами защиты, чтобы врачи сами не стали разносчиками инфекции и не заразили своих близких. В комитете здравоохранения Петербурга заявили, что больных COVID-19 в больнице нет
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает «Фонтанка», опубликовавшая записанное медиками видеообращение с просьбой о помощи.

«Со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии, в том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. Наше руководство выделяет нам средства защиты на отделение — один-два комплекта <...> Работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным, потому что от заражения не застрахован никто», — заявила на камеру одна из врачей.

По ее словам, статус медика не защищает от вируса, а руководство Покровской больницы отказалось удовлетворить просьбу врачей о выделении дополнительных средств защиты. В результате на отделение сейчас выделяется всего один-два респиратора, чего «явно недостаточно» для нормальной работы с инфекционными больными.

Еще одна участница видеообращения заявила, что для нормального лечения больных с вирусной пневмонией требуется возможность подачи кислорода, а в их палатах такой возможности нет.

«То есть мы не можем помочь пациентам в этом плане. И если уж нас переделали под пневмонии, то мы хотим, чтобы нам предоставили или кислородные баллоны, или в срочном порядке провели кислород», — сказала врач.

Записавшие видеообращение медики заверили, что не отказываются лечить больных и просят лишь обеспечить их средствами защиты, чтобы врачи сами не стали разносчиками инфекции и не заразили своих близких. Они также отметили, что не боятся обещания руководства больницы «разобраться» с теми, кто будет жаловаться.

«То, что они там рассказывают, это неправда», — заявила «Фонтанке» главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина, посоветовав обратиться за разъяснения в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В пресс-службе комитета РБК заявили, что Покровская больница пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не принимает, пациенты с подозрением на нее направляются в Клиническую инфекционную больницу им. C.П. Боткина и в детскую городскую клиническую больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова.

«Больной c пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля, поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. В таких костюмах работают врачи с больными с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него. В четком соответствии с рекомендациями ВОЗ медперсонал при работе с пневмониями обеспечивается одноразовыми халатами и масками», — заявили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе признали, что в Санкт-Петербурге существует нехватка средств индивидуальной защиты, однако их производство наращивается, а кроме того, ожидается поставка от Минпромторга.

По данным оперативного штаба Санкт-Петербурга по борьбе с COVID-19, в городе выявлено 156 случаев заражения коронавирусом (плюс девять за последние сутки), два человека умерли, 24 выздоровели (плюс четыре за последние сутки).

Авторы: Евгений Калюков, Артем Афонский
Теги: Санкт-Петербург, коронавирус
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