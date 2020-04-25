На Ставрополье умер работающий с зараженными коронавирусом медик

25 апреля в Санкт-Петербурге в больнице имени Боткина умер 50-летний анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, заразившийся коронавирусом. Он работал с больными COVID-19 и заразился «при исполнении врачебного долга». Это первая смерть медработника вследствие коронавируса, зарегистрированная в Петербурге.

20 апреля в Москве умер заразившийся коронавирусом врач Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) № 3, который перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19. После выявления инфекции медика отвезли в центр Коммунарки, однако спасти его не удалось.