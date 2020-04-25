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На Ставрополье умер работающий с зараженными коронавирусом медик

Видео: vladimirvladimirov5807 / Instagram
Видео: vladimirvladimirov5807 / Instagram

В Ставропольском крае зафиксировали первую смерть медика, работавшего с заболевшими коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

«В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим», — заявил Владимиров. Он выразил соболезнования родным умершего.

На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В регионе, по последним данным минздрава края, выявили 385 зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 27 новых случаев. Пять пациентов с коронавирусом скончались, 58 — выздоровели.

25 апреля в Санкт-Петербурге в больнице имени Боткина умер 50-летний анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, заразившийся коронавирусом. Он работал с больными COVID-19 и заразился «при исполнении врачебного долга». Это первая смерть медработника вследствие коронавируса, зарегистрированная в Петербурге.

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20 апреля в Москве умер заразившийся коронавирусом врач Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) № 3, который перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19. После выявления инфекции медика отвезли в центр Коммунарки, однако спасти его не удалось.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Ставрополье
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