На Ставрополье умер работающий с зараженными коронавирусом медик
В Ставропольском крае зафиксировали первую смерть медика, работавшего с заболевшими коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.
«В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим», — заявил Владимиров. Он выразил соболезнования родным умершего.
В регионе, по последним данным минздрава края, выявили 385 зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 27 новых случаев. Пять пациентов с коронавирусом скончались, 58 — выздоровели.