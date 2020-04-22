Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории Общество, 22:37 Президент клуба НХЛ назвал дату возобновления сезона Спорт, 22:32 В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн Общество, 22:30 СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека Политика, 22:19 Минфин внес в правительство проект постановления об ипотеке под 6,5% Общество, 22:05 Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России Политика, 21:59 Аналитики оценили долю госсектора в экономике регионов Бизнес, 21:51 Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!» Quote, 21:49 Олимпийская чемпионка завершила карьеру ради работы врачом Спорт, 21:46 Серебряный призер Олимпиады–2018 продлил контракт с «Автомобилистом» Спорт, 21:22 Эпидемиолог попросил Джоковича воздержаться от высказываний о вакцинации Спорт, 21:21 Alibaba, Baidu и четыре госбанка Китая разрабатывают блокчейн-приложения Крипто, 21:00 В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков Общество, 20:59 Закрытие храмов увеличило телеаудиторию пасхальной службы на 81% Технологии и медиа, 20:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«У врача госпиталя ветерана войн № 3 действительно была выявлена коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении. После выявления у врача инфекции его незамедлительно перевели на лечение в больницу в Коммунарке, однако 20 апреля он умер, говорится в сообщении.

Ранее ГВВ № 3 перепрофилировали для приема больных с коронавирусной инфекцией, отметили в пресс-службе. При этом учреждение поддерживает строгий санитарно-эпидемиологический режим, проводит сотрудникам регулярные тесты на коронавирус и обеспечивает их средствами индивидуальной защиты, пояснили в депздраве.

Накануне о смерти врача госпиталя написала The Moscow Times. По данным издания, речь идет о 56-летнем Максиме Старинском, который работал в больнице урологом. Две сотрудницы ГВВ № 3 подтвердили РБК, что речь идет о Старинском. «Когда у нас в госпитале лежал, он был в реанимации на ИВЛ, состояние ухудшилось, видимо, по этой причине его перевели в Коммунарку», — отметила одна из них в беседе с РБК.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля
Общество

Еще одна сотрудница ГВВ N3 рассказала РБК, что больница принимает пациентов с коронавирусом с 6 апреля. При этом, по ее словам, мазки на коронавирус взяли еще не у всех медиков и неизвестно, есть ли у них инфекция. Единственное, что изменилось после заражения Старинского, по ее словам, — это то, что после этого медиков снабдили масками для пребывания в чистой зоне. «А после чьей-то жалобы снова появились пробирки, чтобы брать сотрудникам мазки, но пока дело дошло далеко не до всех», — рассказала она.

В сообщении на сайте столичного депздрава говорится, что «во всех медицинских организациях сотрудники регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию», а при появлении первых симптомов ОРВИ или сведений и контакте с больным COVID-19 — «сдают тест и остаются дома». «На работу врачи с симптомами заболевания не допускаются», — сообщает депздрав.

В администрации ГВВ N3 отказались от комментариев РБК. В приемной главного врача на звонки не ответили.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, врач, новости РБК
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля
Общество
В МИД заявили об усилении борьбы между странами из-за коронавируса
Политика
Путин и Меркель обсудили коронавирус и конфликт на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter