В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«У врача госпиталя ветерана войн № 3 действительно была выявлена коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении. После выявления у врача инфекции его незамедлительно перевели на лечение в больницу в Коммунарке, однако 20 апреля он умер, говорится в сообщении.

Ранее ГВВ № 3 перепрофилировали для приема больных с коронавирусной инфекцией, отметили в пресс-службе. При этом учреждение поддерживает строгий санитарно-эпидемиологический режим, проводит сотрудникам регулярные тесты на коронавирус и обеспечивает их средствами индивидуальной защиты, пояснили в депздраве.

Накануне о смерти врача госпиталя написала The Moscow Times. По данным издания, речь идет о 56-летнем Максиме Старинском, который работал в больнице урологом. Две сотрудницы ГВВ № 3 подтвердили РБК, что речь идет о Старинском. «Когда у нас в госпитале лежал, он был в реанимации на ИВЛ, состояние ухудшилось, видимо, по этой причине его перевели в Коммунарку», — отметила одна из них в беседе с РБК.