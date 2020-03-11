Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу отдела УВД в рамках «дела Голунова»

Игорь Ляховец (Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»)

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего начальника отделения УВД по ЗАО ГУ МВД Игоря Ляховца, одного из фигурантов дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Суд постановил: постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

30 января Басманный суд Москвы поместил в СИЗО бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова. В их числе — Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Все пятеро были сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве. Все они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК России и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России).

Голунова задержали в Москве 7 июня 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявлял, что наркотики, изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили.

8 июня 2019 года Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Обвинения с журналиста были сняты спустя три дня из-за недоказанности его причастности к преступлению. Позднее выяснилось, что фотографии из квартиры журналиста, опубликованные пресс-службой МВД, были сделаны в других местах, следов наркотиков не обнаружили и у самого Голунова.

После освобождения Голунова четырех полицейских из УВД по Западному округу Москвы уволили. Также президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

В конце 2019 года Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил о возбуждении уголовных дел против всех пяти полицейских и их увольнении из МВД.