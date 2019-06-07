В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Журналиста задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в полиции. При личном осмотре на улице у Голунова нашли 4 г запрещенного вещества. Голунов отрицает вину и говорит о провокации

В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в ответ на просьбу прокомментировать информацию о задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В ведомстве пояснили, что мужчина был задержан на Цветном бульваре в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Утверждается, что при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы. Источник РБК в ГУ МВД по Москве уточнил, что обыск проходил вечером в четверг, 6 июня. По данному факту проводится проверка.

Согласно заключению эксперта, при личном досмотре у Голунова было изъято вещество мефедрон весом около 4 г. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником. По словам юриста, к Голунову при задержании применили силу, однако полицейские отказались вызвать врачей в отделение и заявили, что медосвидетельствование Голунов пройдет уже в изоляторе временного содержания после ареста. Джулай также отметил, что после задержания полицейские не провели проведуру смыва с рук, которая позволяет определить контакт подозреваемого с наркотиками.

Корреспондент «Медузы» отрицает вину и считает произошедшее провокацией. Адвокат уточнил, что с момента задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, коллегами или юристом больше 12 часов. Следователь Игорь Лопатин позвонил коллеге Голунова и сообщил о задержании только в ночь на 7 июня, заключил Джулай. Как пишет «Медуза», Лопатин связался с журналисткой русской службы Би-би-си Светланой Рейтер и сообщил ей, что Голунова задержали «прямо сейчас» при покушении на сбыт наркотиков. Корреспондент Би-би-си услышала, как Голунов, находившийся рядом с телефоном, сказал, что его задержали еще днем и подбросили два незнакомых пакета с неизвестным веществом. Позднее «Медуза» опубликовала заявление гендиректора издания Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова. В тексте перечисляются известные обстоятельства произошедшего и отмечается, что «Ваня — один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем».