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Apple $230 (+12,15%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,68%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Четырех полицейских уволили после «дела Голунова»
Ранее из-за дела журналиста, обвиненного в попытке сбыта наркотиков, свои посты потеряли глава УВД по Западному административному округу столицы и глава управления по контролю за оборотом наркотиков
Иван Голунов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Четырех сотрудников УВД по Западному округу Москвы уволили после уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

В пресс-службе сообщили, что решение об увольнении было принято по итогам проведенной служебной проверки.

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. При досмотре Голунова полиция нашла у него около 4 г метилэфедрона и 5 г кокаина, полиция также публиковала фото, снятые, как говорилось в сообщении МВД, в квартире Голунова.

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Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

При этом сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили из-за работы над расследованием о рынке ритуальных услуг в Москве. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Это дело вызвало большой общественный резонанс, Голунова поддержали многие коллеги.

11 июня обвинения с журналиста были сняты в связи с недоказанностью его причастности к преступлению, кроме того, с занимаемых постов были уволены начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин.

Дело, по которому проходил Голунов, передали в Следственный комитет, так как по нему по-прежнему проходит ряд «неустановленных лиц».

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
Теги: Полиция, увольнения
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