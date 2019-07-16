Четырех полицейских уволили после «дела Голунова»

Ранее из-за дела журналиста, обвиненного в попытке сбыта наркотиков, свои посты потеряли глава УВД по Западному административному округу столицы и глава управления по контролю за оборотом наркотиков

Иван Голунов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Четырех сотрудников УВД по Западному округу Москвы уволили после уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

В пресс-службе сообщили, что решение об увольнении было принято по итогам проведенной служебной проверки.

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. При досмотре Голунова полиция нашла у него около 4 г метилэфедрона и 5 г кокаина, полиция также публиковала фото, снятые, как говорилось в сообщении МВД, в квартире Голунова.

При этом сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили из-за работы над расследованием о рынке ритуальных услуг в Москве. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Это дело вызвало большой общественный резонанс, Голунова поддержали многие коллеги.