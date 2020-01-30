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Преследование Ивана Голунова ,  
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Экс-полицейских по «делу Голунова» обвинили в хранении наркотиков

Бывшим сотрудникам МВД по делу журналиста Ивана Голунова, задержанным 29 января, предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, и Игоря Ляховца, работавших ранее в полиции Москвы, обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств (п.п. «а, б, в» ч.3 ст.286 УК; ч.3 ст.303 УК РФ; ч.2 ст.228). Следствие требует заключить их под стражу.

Об уголовном деле по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), возбужденном в связи с «делом Голунова», стало известно ранее. Уведомление о нем журналист получил от Следственного комитета. Имена фигурантов дела не назывались, адвокат Голунова Сергей Бадамшин утверждал, что обвиняемых или подозреваемых в этом деле по-прежнему нет. О том, что против сотрудников МВД, причастных к началу неправомерного уголовного преследования журналиста возбуждены дела заявил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент Владимир Путин. По словам Бадамшина, дело завели за день до пресс-конференции главы государства.

Материал дополняется.

Авторы: Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
Теги: наркотики
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