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Преследование Ивана Голунова ,  
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналиста обвиняют в попытке сбыть наркотики. Он своей вины не признает и называет происходящее провокацией. Голунов рассказал в суде о полученных до ареста угрозах при подготовке расследования о рынке похоронных услуг
Фото: Владислав Шатило / РБК

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает корреспондент РБК.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте журналиста.

Согласно условиям домашнего ареста, Голунову запрещено пользоваться средствами связи за исключением экстренных вызовов и поддерживать контакт с другими лицами, проходящими по делу. Журналисту разрешено общение только с кругом близких родственников и адвокатами. Покидать помещение, где он отбывает домашний арест, Голунову запрещено.

Как передает корреспондент РБК, решение судьи толпа, собравшаяся у здания суда встретила овациями и криками поддержки. Люди скандировали: «Иван! Иван!».

«Конечно, мы рады. Мы считаем, что это результат невероятной кампании поддержки. Мы верим, что нам удастся полностью прекратить это преследование», — заявил РБК главный редактор Meduza Иван Колпаков, комментируя решение суда.

На суде защита журналиста настаивала, что следователь оформил процессуальное задержание Голунова с нарушением закона — спустя более чем три часа после фактического задержания — и просила отказать в удовлетворении ходатайства об аресте. Также адвокаты Голунова попросили у судьи время для ознакомления с материалами уголовного дела, однако в просьбе им было отказано.

Также адвокат Ольга Динзе попросила приобщить к делу положительные характеристики Голунова от Forbes, «Медузы», «Ведомостей», «Эха Москвы», РБК, Профсоюза журналистов, а также от участкового.

Следователь, настаивая на заключении журналиста в СИЗО, утверждал, что тот не проживает по месту регистрации, и по данным следствия употребляет наркотики. Позицию следствия поддержал прокурор.

Сам Иван Голунов, выступая в зале суда, заявил, что перед арестом ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. В этом расследовании говорилось о связях силовиков управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом. Он также напомнил, что после серии текстов в Daily Storm на эту же тему в издании прошли обыски.

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Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. Полиция сообщила, при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков и весы позднее нашли при обыске в его квартире. Речь, по данным полиции, идет о запрещенных веществах: 4 г мефедрона и 5 г кокаина.

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Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

8 июня журналисту предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Голунов не признает своей вины. Он называет происходящее провокацией и уверяет, что наркотики ему подбросили.

В суд, где решался вопрос об избрании меры пресечения, Голунова доаставили из ГКБ № 71. В больницу он поступил после жалоб о плохом самочувствии и заявлений о том, что к нему применялись средства физического воздействия со стороны представителей правоохранительных органов. Врачи провели медицинское обследование корреспондента, но не обнаружили у него серьезных травм. В то же время его адвокат Ольга Динзе сообщила, что Голунов находится в очень плохом состоянии. «Он не совсем осознает, где он находится, что происходит, он просто кивает головой и на вопросы не отвечает», — сказала она. Врачи скорой настаивали на его немедленнйо госпитализации.

Авторы: Максим Солопов, Мария Бондаренко, Мария Истомина, Георгий Тадтаев
Теги: Иван Голунов, журналистика
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