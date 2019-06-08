Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

На суде защита журналиста настаивала, что следователь оформил процессуальное задержание Голунова с нарушением закона — спустя более чем три часа после фактического задержания — и просила отказать в удовлетворении ходатайства об аресте. Также адвокаты Голунова попросили у судьи время для ознакомления с материалами уголовного дела, однако в просьбе им было отказано.

Также адвокат Ольга Динзе попросила приобщить к делу положительные характеристики Голунова от Forbes, «Медузы», «Ведомостей», «Эха Москвы», РБК, Профсоюза журналистов, а также от участкового.



Следователь, настаивая на заключении журналиста в СИЗО, утверждал, что тот не проживает по месту регистрации, и по данным следствия употребляет наркотики. Позицию следствия поддержал прокурор.

Сам Иван Голунов, выступая в зале суда, заявил, что перед арестом ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. В этом расследовании говорилось о связях силовиков управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом. Он также напомнил, что после серии текстов в Daily Storm на эту же тему в издании прошли обыски.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. Полиция сообщила, при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков и весы позднее нашли при обыске в его квартире. Речь, по данным полиции, идет о запрещенных веществах: 4 г мефедрона и 5 г кокаина.

8 июня журналисту предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Голунов не признает своей вины. Он называет происходящее провокацией и уверяет, что наркотики ему подбросили.

В суд, где решался вопрос об избрании меры пресечения, Голунова доаставили из ГКБ № 71. В больницу он поступил после жалоб о плохом самочувствии и заявлений о том, что к нему применялись средства физического воздействия со стороны представителей правоохранительных органов. Врачи провели медицинское обследование корреспондента, но не обнаружили у него серьезных травм. В то же время его адвокат Ольга Динзе сообщила, что Голунов находится в очень плохом состоянии. «Он не совсем осознает, где он находится, что происходит, он просто кивает головой и на вопросы не отвечает», — сказала она. Врачи скорой настаивали на его немедленнйо госпитализации.