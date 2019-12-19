Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

Работу правоохранительных органов в связи с делом спецкора «Медузы» нужно совершенствовать, но «чисток лучше не проводить», считает Путин. Информации о возможных заказчиках дела Голунова у президента нет

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов министерства внутренних дел. Против всех их возбуждены уголовные дела», — сказал президент.

Он добавил, что работу правоохранительных органов нужно контролировать, однако «чисток» лучше не проводить. «Совершенствовать работу органов, контролировать — надо, это очевидно. Во всех органах работают службы собственной безопасности», — заявил он.

Комментируя слова представителя «Интерфакса» о том, что дело Голунова отражает безнаказанность сотрудников правоохранительных органов, Путин заявил: «Вопрос «своих не сдаем» совершенно некорректен». «Да, такое бывает, когда начальство пытается прикрыть своих, но собственная безопасность работает эффективно», — отметил он.