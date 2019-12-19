Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
Путин предложил решать проблему мусора «всем миром» Общество, 14:13 Digital farming: как прокормить 10 миллиардов человек РБК и Microsoft, 14:10 Сенатор объяснил значение голосования по импичменту Трампа для демократов Политика, 14:10 Заколдованы брендом: как современный маркетинг влияет на потребителей Pro, 14:03 Без огня и пепла: какие проблемы поможет решить сжигание токенов Крипто, 14:01 Набсовет РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении сборной России Спорт, 13:52 Путин усомнился в успехе импичмента Трампа Политика, 13:49 СК возбудил дело против бросившего дочь на улице мужчины из-под Вологды Общество, 13:47 Культурная экономика: как развивается креативный класс Партнерский материал, 13:45 «Автодор» отозвал иск против Crocus Араса Агаларова на ₽5,4 млрд Бизнес, 13:45 Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова Политика, 13:43 Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Общество, 13:41 Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента Политика, 13:41 Сборная России завершила год на лучшем за 4 года месте в рейтинге ФИФА Спорт, 13:37
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
Работу правоохранительных органов в связи с делом спецкора «Медузы» нужно совершенствовать, но «чисток лучше не проводить», считает Путин. Информации о возможных заказчиках дела Голунова у президента нет

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов министерства внутренних дел. Против всех их возбуждены уголовные дела», — сказал президент.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

Он добавил, что работу правоохранительных органов нужно контролировать, однако «чисток» лучше не проводить. «Совершенствовать работу органов, контролировать — надо, это очевидно. Во всех органах работают службы собственной безопасности», — заявил он.

Комментируя слова представителя «Интерфакса» о том, что дело Голунова отражает безнаказанность сотрудников правоохранительных органов, Путин заявил: «Вопрос «своих не сдаем» совершенно некорректен». «Да, такое бывает, когда начальство пытается прикрыть своих, но собственная безопасность работает эффективно», — отметил он.

Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста
Общество

Решение засекретить материалы дела, в рамках которого задержали журналиста, было принято из-за того, что там «описываются детали оперативной работы», заявил Путин.

Отвечая позднее на вопрос корреспондента РБК о том, кто может быть заказчиком дела против журналиста, президент заявил: «Информации пока нет у меня».

В Telegram-канале «Голунов», который ведет сам журналист, после слов Путина появилось сообщение о том, что его не информаировали об уголовеных делах в отношении сотрудников полиции. «Несколько недель назад Следственный комитет утверждал, что не видит оснований даже для регистрации заявления о преступлении, совершенного в отношении меня. Но неделю назад я подал заявление о преступлении в ФСБ», — написал журналист.

Голунов добавил, что с оценкой президента работы управления собственной безопасности МВД согласен.

Спецкора «Медузы» задержали в центре Москвы в начале июня по подозрению в сбыте и хранении наркотиков. Полиция утверждала, что наркотические вещества были найдены при досмотре журналиста и во время обысков в его квартире. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а свое преследование связал с расследованием о столичном рынке похоронных услуг и возможных связях с ним ФСБ.

Задержание Голунова вызвало общественный резонанс. 11 июня обвинения с него были сняты за недоказанностью. Кроме того, выяснилось, что фотографии нарколаборатории, которую, по изначальному утверждению полиции, нашли у журналиста дома, были сделаны не в его квартире.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

После того, как дело Голунова закрыли, нескольких высокопоставленных сотрудников МВД уволили. Следственный комитет начал проверку по факту превышения полномочий полицейскими во время задержания журналиста.

В июне, комментируя дело спецкора «Медузы», Путин заявил: «Это просто произвол, и он должен быть расследован».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, пресс-конференция, Иван Голунов
Футурология: Сколько вариантов будущего нас ждет и как оно изменит людей Все материалы
Материалы по теме
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Общество
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
Общество
Суд в Москве отклонил жалобу на бездействие следствия по делу Голунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter