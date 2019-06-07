МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
«Вследствие допущенной сотрудником главка ошибки, размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что одна из фотографий была сделана в квартире подозреваемого, а остальные по другим адресам. При этом в ГУ МВД добавили, что они были сняты в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению деятельности группы, занимающейся сбытом наркотиков в Московском регионе, в участии в которой проверяют журналиста.