МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Столичный главк полиции начал служебную проверку после публикации снимков. В ГУ МВД по Москве также отвергли информацию некоторых СМИ о намеренных фальсификациях.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня на Цветном бульваре в Москве. В полиции сообщили, что у него нашли пять свертков с наркотическим веществом. После обыска в его квартире полицейские обнаружили еще один сверток, три пакета и весы. Против журналиста возбудили уголовное дело по ст. 30 (о приготовлении или покушении на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ).

Голунов отрицает свою вину и считает произошедшее провокацией. Журналист не мог выйти на связь с родными и коллегами на протяжении 12 часов.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко заявляла, что у Голунова есть следы избиения. Однако полицейские отрицали эти данные. Общественный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников также рассказал, что члены комиссии не нашли у журналиста следов побоев и синяков.