Reuters узнал о решении Турции не мешать беженцам добираться до Европы

Турция решила не мешать сирийским беженцам добираться до Европы по суше или морю. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный турецкий чиновник.

«Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут пересечь границу Евросоюза», — сказал он.

Чиновник отметил, что в ожидании новой волны беженцев из сирийской провинции Идлиб турецкая полиция и береговая охрана получили приказ бездействовать на сухопутных и морских переходах.

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