Турция обвинила войска Асада в гибели четырех военных в сирийском Идлибе

В Минобороны страны добавили, что еще девять человек пострадали, один из военных находится в тяжелом состоянии. Представитель президента Эрдогана пообещал, что гибель турок не останется без ответа

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Четверо турецких военных погибли и девять получили ранения (один — в тяжелом состоянии) в результате артобстрела правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в Идлибе, пишет Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

В сообщении военного ведомства говорится, что турецкие войска заранее передали сторонам конфликта свои координаты, чтобы избежать столкновений. Тем не менее войска президента Сирии Башара Асада нанесли удар по туркам, утверждают в Анкаре. В Минобороны отметили, что нанесли «незамедлительный ответный удар» по району размещения артиллерии Асада и разрушили все цели противника.

Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на своей странице в Twitter выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что атака противоречила соглашению по Идлибу, и пообещал, что гибель турецких солдат не останется без ответа.

В сентябре 2018 года в Сочи Эрдоган и президент России Владимир Путин (Москва поддерживает Асада в регионе) договорились установить в районе Идлиба зону десэкалации. После этого Анкара, которая в Идлибе поддерживает силы местной оппозиции, неоднократно обвиняла Россию и Сирию в намеренном нарушении мирных соглашений.