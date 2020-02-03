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Турция обвинила войска Асада в гибели четырех военных в сирийском Идлибе

В Минобороны страны добавили, что еще девять человек пострадали, один из военных находится в тяжелом состоянии. Представитель президента Эрдогана пообещал, что гибель турок не останется без ответа
Фото: Hasan Kirmizitas / ZUMA / Global Look Press

Четверо турецких военных погибли и девять получили ранения (один — в тяжелом состоянии) в результате артобстрела правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в Идлибе, пишет Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

В сообщении военного ведомства говорится, что турецкие войска заранее передали сторонам конфликта свои координаты, чтобы избежать столкновений. Тем не менее войска президента Сирии Башара Асада нанесли удар по туркам, утверждают в Анкаре. В Минобороны отметили, что нанесли «незамедлительный ответный удар» по району размещения артиллерии Асада и разрушили все цели противника.

Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе
Политика

Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на своей странице в Twitter выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что атака противоречила соглашению по Идлибу, и пообещал, что гибель турецких солдат не останется без ответа.

В сентябре 2018 года в Сочи Эрдоган и президент России Владимир Путин (Москва поддерживает Асада в регионе) договорились установить в районе Идлиба зону десэкалации. После этого Анкара, которая в Идлибе поддерживает силы местной оппозиции, неоднократно обвиняла Россию и Сирию в намеренном нарушении мирных соглашений.

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в нарушении договоренностей по Сирии
Политика

В частности, в конце января 2020 года Эрдоган заявил, что «потерял терпение» из-за невыполнения Москвой договоренностей. «Мы пытаемся спасти угнетенных, пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист? Это те сирийцы, которые защищают свою землю?» — сказал Эрдоган. Кремль эти обвинения отрицает.

Автор: Артём Губенко
Теги: военные, Турция, Сирия
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