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Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Сирии

По словам военных, обвинения Турции в том, что российские силы нападают на мирных жителей провинции Идлиб, не соответствуют действительности. Причиной эскалации конфликта в Идлибе является невыполнение Турцией своих обещаний
Мирные жители Сирии (Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press)

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российские военные напали на мирных жителей в Сирии, не соответствуют действительности, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

В ведомстве отметили, что российские военные действуют «исключительно на основе сочинских соглашений (меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. — РБК)». Как говорится в сообщении министерства, кризис в зоне деэскалации в Идлибе возник из-за того, что Турция не выполнила свои обещания по отделению боевиков умеренной оппозиции от радикальных террористов.

Ранее 12 февраля об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Турция взяла на себя обязательства по нейтрализации террористов, однако они продолжают атаковать сирийские и российские военные силы.

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Ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе значительно усугубляет ввоз оружия и боеприпасов из Турции, а также присутствие турецкой бронетехники и войск, утверждается в сообщении Минобороны.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова также заявила, что Россия «не принимает» обвинения Турции в атаках на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб, сообщает «РИА Новости».

Она подтвердила, что у российской и турецкой сторон есть «разночтения» по поводу ситуации в Сирии. По словам представителя МИДа, российские эксперты недавно ездили в Турцию для «прояснения и детализации всех сложных, трудных вопросов».

12 февраля Эрдоган обвинил российских военных и действующие совместно с ними военные силы Сирии в атаках на мирных жителей Идлиба. Он также заявил, что из-за обстрела сирийской армией этой территории в общей сложности погибли 14 турецких военных. Президент Турции пригрозил, что если атаки будут продолжаться, Турция усилит ответный огонь. «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов», — заявил турецкий лидер.

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С начала февраля военные Турции и Сирии несколько раз вступали в прямую конфронтацию. Так, 2 февраля при обстреле погибло восемь турецких военных. Турция в ответ атаковала позиции Сирии и позже заявила о «нейтрализации» 76 военных. 10 февраля вооруженные силы Турции опять попали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибло пять человек.

По условиям Сочинского меморандума, который был согласован президентом России Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в провинции Идлиб установлена зона деэскалации. По периметру неподконтрольной официальному правительству Сирии территории была создана зона прекращения огня.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сирия, Турция, Идлиб
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