Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Сирии

По словам военных, обвинения Турции в том, что российские силы нападают на мирных жителей провинции Идлиб, не соответствуют действительности. Причиной эскалации конфликта в Идлибе является невыполнение Турцией своих обещаний

Мирные жители Сирии (Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press)

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российские военные напали на мирных жителей в Сирии, не соответствуют действительности, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

В ведомстве отметили, что российские военные действуют «исключительно на основе сочинских соглашений (меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. — РБК)». Как говорится в сообщении министерства, кризис в зоне деэскалации в Идлибе возник из-за того, что Турция не выполнила свои обещания по отделению боевиков умеренной оппозиции от радикальных террористов.

Ранее 12 февраля об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Турция взяла на себя обязательства по нейтрализации террористов, однако они продолжают атаковать сирийские и российские военные силы.

Ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе значительно усугубляет ввоз оружия и боеприпасов из Турции, а также присутствие турецкой бронетехники и войск, утверждается в сообщении Минобороны.