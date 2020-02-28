В Турции заблокировали YouTube и соцсети после гибели военных в Сирии

Власти Турции заблокировали жителям страны доступ к некоторым социальным сетям и видеохостингу YouTube на фоне событий в сирийской провинции Идлиб, где 27 февраля погибли несколько турецких военных. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Haberturk, турецкий провайдер Turk Telekom ограничил пользователям доступ к социальным сетям Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp.

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