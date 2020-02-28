Технологии и медиа , 28 фев, 01:57
0
В Турции заблокировали YouTube и соцсети после гибели военных в Сирии
Власти Турции заблокировали жителям страны доступ к некоторым социальным сетям и видеохостингу YouTube на фоне событий в сирийской провинции Идлиб, где 27 февраля погибли несколько турецких военных. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным Haberturk, турецкий провайдер Turk Telekom ограничил пользователям доступ к социальным сетям Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp.
Материал дополняется.