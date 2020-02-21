Минобороны опровергло данные о «сотнях тысяч» беженцев в Идлибской зоне

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Информация о «сотнях тысяч» мирных жителей провинции Идлиб на северо-западе Сирии, направляющихся к границе с Турцией из-за боев между войсками режима Башара Асада и террористами, не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

«Никаких фото и видеоматериалов, <…> подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует», — приводятся в сообщении, поступившем в РБК, его слова.

Журавлев также напомнил, что Россия неоднократно призывала Турцию обеспечить вывод мирного населения из Идлиба. По его словам, боевики «Исламского государства» (запрещена в России) под видом мирных жителей «блокируют выход сирийцев через гуманитарные коридоры» к пунктам пропуска Эль-Хадер в провинции Алеппо и Абу-эд-Духур в Идлибе.

Накануне верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Турцию и другие соседние с Сирией страны начать прием беженцев в связи с эскалацией боевых действий в провинции Идлиб. По его словам, свои дома вынуждены были оставить более 900 тыс. человек. Он также отметил, что гражданское население северо-западных районов Сирии сейчас составляет более 4 млн человек.