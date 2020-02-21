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Минобороны опровергло данные о «сотнях тысяч» беженцев в Идлибской зоне

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Информация о «сотнях тысяч» мирных жителей провинции Идлиб на северо-западе Сирии, направляющихся к границе с Турцией из-за боев между войсками режима Башара Асада и террористами, не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

«Никаких фото и видеоматериалов, <…> подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует», — приводятся в сообщении, поступившем в РБК, его слова.

Журавлев также напомнил, что Россия неоднократно призывала Турцию обеспечить вывод мирного населения из Идлиба. По его словам, боевики «Исламского государства» (запрещена в России) под видом мирных жителей «блокируют выход сирийцев через гуманитарные коридоры» к пунктам пропуска Эль-Хадер в провинции Алеппо и Абу-эд-Духур в Идлибе.

Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж
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Накануне верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Турцию и другие соседние с Сирией страны начать прием беженцев в связи с эскалацией боевых действий в провинции Идлиб. По его словам, свои дома вынуждены были оставить более 900 тыс. человек. Он также отметил, что гражданское население северо-западных районов Сирии сейчас составляет более 4 млн человек.

Обстановка в Идлибе обострилась в феврале после нескольких взаимных обстрелов сирийской правительственной армии и турецких войск, находящихся в Идлибе. По данным Минобороны Турции, в результате авиаударов 10 февраля погибли двое турецких военных, еще пятеро пострадали. После инцидента в Анкаре сообщили об ответном ударе по 115 целям в расположении сирийской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил войска режима сирийского лидера Асада и действующих вместе с ними российских военных в нападении на мирных жителейй и обстреле турецких военных. В Кремле ответили, что Анкара не выполняет Сочинские договоренности о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации.

Теги: Минобороны, ООН, Идлиб
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