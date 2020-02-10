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Политика ,  
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Турция сбила сирийский вертолет в ответ на гибель своих военных в Идлибе

Всего, согласно заявлению турецкого Минобороны, обстрелу подверглись 115 целей. Днем Анкара сообщила о гибели пяти военных из-за удара по наблюдательному пункту в провинции Идлиб
Фото: msb.gov.tr

Турецкие войска в ответ на гибель нескольких военнослужащих обстреляли объекты правительственных войск Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны.

В ведомстве заявили, что огонь вели по 115 целям, в результате чего был «нейтрализован» 101 сирийский военный. Кроме того, турецкие военные уничтожили три сирийских танка и сбили вертолет, утверждают в Анкаре.

Турция нанесла удар по позициям Сирии после гибели своих военных
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Днем 10 февраля в Турции заявили, что сирийские правительственные войска обстреляли наблюдательный пункт в провинции Идлиб, в результате чего погибли пять военнослужащих и еще столько же получили ранения.

На прошлой неделе Анкара уже сообщала о гибели нескольких военных и гражданских лиц в Идлибе. Турция обвинила в случившемся правительственные войска, в российском Минобороны утверждали, что Анкара не предоставила сведений о маршруте своих военных, из-за чего они попали под удар.

В ходе российско-турецких переговоров в понедельник Анкара заявила, что нападения на турецкие наблюдательные посты на северо-западе Сирии должны прекратиться, передает Reuters.

Россия обеспокоена эскалацией ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана не исключается, однако пока конкретных планов на этот счет нет.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Турция, Сирия
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Турция заявила о гибели пяти военных из-за обстрела Сирии
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