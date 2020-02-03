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Политика ,  
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Турция сообщила о нейтрализации 76 военных Сирии после обстрела в Идлибе

Хулуси Акар (Фото: Tobias Hase / DPA / Global Look Press)

После атаки Турции на позиции сирийской армии были «нейтрализованы» 76 сирийских военных, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Его цитирует турецкое агентство Anadolu.

Всего вооруженные силы Турции поразили 54 цели во время обстрела, отметил он.

Ответные меры были предприняты, после того как турецкие военные попали под обстрел сирийских вооруженных сил на территории провинции Идлиб. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате погибли пятеро военных и трое гражданских.

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Позже Минобороны России сообщило о том, что Турция не предупредила Россию о готовящихся передвижениях. Официальный представитель Партии справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, Омер Челик опроверг эту информацию. Акар также сообщил о том, что турецкая сторона два раза уведомляла российскую о движении своих военных в Идлибе.

Часть провинции Идлиб объявлена зоной демилитаризации. Об этом в сентябре 2018 года договорились президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках соглашения российские военные патрулируют внешний периметр зоны, а турецкие — ее непосредственную территорию.

Теги: Идлиб, Турция, обстрел
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