Протестующие из-за карантина в Санжарах записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в украинском поселке Новые Санжары, где организовали 14-дневный карантин для эвакуированных из Китая из-за коронавируса, записали видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. Ролик опубликовал телеканал Poltavske.TV на YouTube.

Авторы обращения, в частности, утверждают, что являются жителями Полтавской области, а за провокаторов их приняли по ошибке.

Ранее Зеленский назвал протестующих в поселке «вирусологами в спортивных костюмах» и пообещал наказать устроивших беспорядки из-за карантина.

В ролике юноши пояснили, что являются местными жителями, а не приезжими, которые, как отмечал Зеленский, сознательно «сеют панику».