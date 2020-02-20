Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Автобусы с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского Уханя, забросали камнями в поселке Новые Санжары, куда их привезли на карантин. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, протестующие против размещения эвакуированных в местном санатории Нацгвардии, жители Новых Санжар пытались блокировать проезд автобусов, выкрикивали протестные возгласы и кидались в транспорт камнями.

Полиция оттеснила протестующих и задержала тех, кто кидал камни в автобусы. Кроме того, сообщается о драках.

20 февраля в Харькове приземлился самолет с 65 гражданами Украины, которых вывезли из китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавируса 2019-nCoV. Их должны были разместить в санатории Нацгвардии в Полтавской области, расположенном рядом с поселком Новые Санжары.