Глава СНБО Украины вылетел в санаторий с эвакуированными из Китая

Алексей Данилов (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, где на карантин разместили эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Ранее жители поселка организовали протесты из-за размещения карантина в санатории в поселке, перекрыли дорогу и забросали камнями автобус с эвакуированными.

Коронавирус нового типа впервые был зафиксирован в Китае в декабре 2019 года. По последним данным, число зараженных превысило 76 тыс. человек, погибли 2360 человек.