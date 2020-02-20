На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая

В Полтавской области жители протестуют против размещения в местном санатории украинцев, эвакуированных из Китая. Зеленский заявил, что протестующие демонстрируют не лучшие черты характера

Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

Жители села Новые Санжары в Полтавской области Украины перекрыли проходящую через него дорогу и устроили потасовку с попытавшейся разблокировать трассу полицией. Об этом сообщает пресс-служба областного управления национальной полиции. Численность собравшихся полицейские не уточнили, однако сказали, что провели профилактические беседы как минимум с десятью «наиболее агрессивно настроенными».

Украинские СМИ сообщают, что участники акции протеста выступают против того, чтобы в медцентре нацгвардии у Новых Санжар размещались граждане Украины, которых вывезли из города Уханя, ставшего эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Издание «Общественное. Полтава» сообщает, что жители Новых Санжар устроили пикет, на въезде в село лежат груды шин, а правоохранительные органы подогнали к месту перекрытия дороги бронетехнику. В свою очередь, «Depo.Полтава» пишет, что протестующие перегородили шинами и автомобилями мост через реку Ворскла. Силовики, по данным издания, пытаются оттянуть блокирующие мост машины, из-за чего возникают стычки. Полтавский сайт Vgorode.ua сообщает, что протестующие, перекрывшие все въезда в Новые Санжары, уже начали поджигать шины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происходящее на западе страны и заявил, что участники акций протеста демонстрируют «далеко не лучшие черты» украинского характера.