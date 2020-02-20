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На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая

В Полтавской области жители протестуют против размещения в местном санатории украинцев, эвакуированных из Китая. Зеленский заявил, что протестующие демонстрируют не лучшие черты характера
Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

Жители села Новые Санжары в Полтавской области Украины перекрыли проходящую через него дорогу и устроили потасовку с попытавшейся разблокировать трассу полицией. Об этом сообщает пресс-служба областного управления национальной полиции. Численность собравшихся полицейские не уточнили, однако сказали, что провели профилактические беседы как минимум с десятью «наиболее агрессивно настроенными».

Украинские СМИ сообщают, что участники акции протеста выступают против того, чтобы в медцентре нацгвардии у Новых Санжар размещались граждане Украины, которых вывезли из города Уханя, ставшего эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Издание «Общественное. Полтава» сообщает, что жители Новых Санжар устроили пикет, на въезде в село лежат груды шин, а правоохранительные органы подогнали к месту перекрытия дороги бронетехнику. В свою очередь, «Depo.Полтава» пишет, что протестующие перегородили шинами и автомобилями мост через реку Ворскла. Силовики, по данным издания, пытаются оттянуть блокирующие мост машины, из-за чего возникают стычки. Полтавский сайт Vgorode.ua сообщает, что протестующие, перекрывшие все въезда в Новые Санжары, уже начали поджигать шины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происходящее на западе страны и заявил, что участники акций протеста демонстрируют «далеко не лучшие черты» украинского характера.

«Старая политика за несколько десятков лет сделала привычным делить украинцев на правильных и неправильных. Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он ни находился, — спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика, я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества, я на это очень надеюсь», — написал Зеленский на своей странице в сети Facebook, отметив, что в Казахстане, где вылетевший из Уханя украинский самолет с эвакуированными садился для дозаправки, никаких протестов не было.

Президент заверил, что никакой «бактериологической опасности» нет, так как эвакуированные из Китая здоровы, а во время карантина медцентр Нацгвардии будет полностью изолирован.

Выписка эвакуированных из Китая россиян после карантина. Фоторепортаж
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20 февраля самолет компании SkyUp, доставивший из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев, приземлился для дозаправки в киевском аэропорту Борисполь, а затем вылетел в Харьков. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверили, что ни у кого из находящихся на борту не выявлено признаков заражения коронавирусом. Однако их, тем не менее, в качестве профилактической меры решено отправить на двухнедельный карантин в Новые Санжары.

«Все противоправные попытки воспрепятствовать размещению эвакуированных на этом объекте или нарушить режим наблюдения за ними будут прекращены нацполицией и нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба», — говорится в сообщении ГСЧС.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, коронавирус
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