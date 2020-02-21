Украинская полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах

Общее число задержанных в результате протестов против приезда эвакуированных из Китая украинцев в поселке Новые Санжары составляет 24 человека. Об этом было сказано на совместном брифинге премьер-министра страны Алексея Гончарука, глав МВД и минздрава Арсена Авакова и Зоряны Скалецкой.

По словам представителя МВД, утром 20 февраля в поселке под Полтавой задержали 17 человек, а вечером — еще семерых. Также были уточнены данные по количеству пострадавших — их десять человек, девять из которых — полицейские. Еще одна женщина получила травмы во время падения. Пятеро сотрудников органов правопорядка получили серьезные ранения.

МВД Украины начала два уголовных производства в связи с событиями в Новых Санжарах — по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса страны.

По словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, в ходе акции один из протестующих пытался на автомобиле задавить полицейских. «Мы проводили с ними переговоры, пытались убедить в нецелесообразности такого поведения. К сожалению, местные жители продолжали проявлять агрессию», — сказал Клименко.