Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

Фото: zelenskiy95 / Facebook

Самолет с украинскими и иностранными гражданами, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за нового коронавируса, прибыл в аэропорт Харькова, передает телеканал «112 Украина».

В Харькове лайнер сел со второй попытки, после дозаправки в аэропорту Борисполя. По данным телеканала, в первый раз приземлиться самолету мог помешать густой туман.

Как сообщили в украинском МВД, прибывших разместят в медицинском центре Нацгвардии в Полтавской области. Местные жители решение не поддержали и устроили протесты, в частности перекрыли дорогу, проходящую через село Новые Санжары, где находится санаторий, в котором разместят прибывших, и устроили потасовку с прибывшими на место полицейскими. Президент Украины Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что демонстранты показывают «далеко не лучшие черты» украинского характера.

Как сообщал глава МВД Украины Арсен Аваков, на прибывшем борту есть и один россиянин. Всего лайнер должен был доставить из Китая 65 человек.