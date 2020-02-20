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Вирус из Китая ,  
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Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

Фото: zelenskiy95 / Facebook

Самолет с украинскими и иностранными гражданами, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за нового коронавируса, прибыл в аэропорт Харькова, передает телеканал «112 Украина».

В Харькове лайнер сел со второй попытки, после дозаправки в аэропорту Борисполя. По данным телеканала, в первый раз приземлиться самолету мог помешать густой туман.

На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая
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Как сообщили в украинском МВД, прибывших разместят в медицинском центре Нацгвардии в Полтавской области. Местные жители решение не поддержали и устроили протесты, в частности перекрыли дорогу, проходящую через село Новые Санжары, где находится санаторий, в котором разместят прибывших, и устроили потасовку с прибывшими на место полицейскими. Президент Украины Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что демонстранты показывают «далеко не лучшие черты» украинского характера.

Как сообщал глава МВД Украины Арсен Аваков, на прибывшем борту есть и один россиянин. Всего лайнер должен был доставить из Китая 65 человек.

Теги: коронавирус, Харьков, Украина, эвакуация
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На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая
Общество
Украина эвакуирует из Уханя 65 человек
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