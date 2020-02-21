Под Полтавой при стычках с протестующими пострадали 10 полицейских

Более десяти полицейских получили ранения при столкновениях в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины, где протестующие не хотели пропускать в санаторий вывезенных из Китая сограждан. Об этом заявил глава МВД страны Арсен Аваков, передает «Униан».

Аваков поблагодарил полицейских за профессионализм и назвал события в Новых Санжарах одним из самых больших разочарований в своей жизни.

По его словам, произошедшее — это стыд на весь мир. «Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили <...> Всегда надо оставаться человеком в сердце», — заявил Аваков.

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Харькове 20 февраля. Граждан планировали разместить в медицинском центре войск Национальной гвардии страны на карантин в Новых Санжарах.