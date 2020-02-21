Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

Президент выразил сожаление из-за протестов, которые начались после приезда эвакуированных из Китая граждан Украины. Во время протестов были задержаны 24 человека, а автобусы с вывезенными украинцами закидали камнями

Акция протеста против прибытия самолета с эвакуированными из провинции Хубэй (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими». В то же время Зеленский посетовал на то, что вернувшихся из Китая украинцев встретили не лучшим образом.

«Мы постоянно говорим, что Украина — это Европа, так вот вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. К сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — сказал Зеленский (запись его выступления размещена на странице Офиса президента Украины в сети Facebook).

20 февраля эвакуированных из Китая граждан Украины доставили на карантин в медцентр в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины. В преддверии их прибытия местные жители организовали акции протеста на въезде в поселок — они перекрыли дорогу, на месте начались столкновения с правоохранителями. Зеленский тогда призывал протестующих успокоиться, отмечая, что они демонстрируют «далеко не лучшие черты» украинского характера.

«Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он ни находился, — спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика, я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества, я на это очень надеюсь», — написал Зеленский на своей странице в сети Facebook.