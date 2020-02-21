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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

Президент выразил сожаление из-за протестов, которые начались после приезда эвакуированных из Китая граждан Украины. Во время протестов были задержаны 24 человека, а автобусы с вывезенными украинцами закидали камнями
Акция протеста против прибытия самолета с эвакуированными из провинции Хубэй (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими». В то же время Зеленский посетовал на то, что вернувшихся из Китая украинцев встретили не лучшим образом.

«Мы постоянно говорим, что Украина — это Европа, так вот вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. К сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — сказал Зеленский (запись его выступления размещена на странице Офиса президента Украины в сети Facebook).

На Украине протестующие перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Китая
Общество

20 февраля эвакуированных из Китая граждан Украины доставили на карантин в медцентр в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины. В преддверии их прибытия местные жители организовали акции протеста на въезде в поселок — они перекрыли дорогу, на месте начались столкновения с правоохранителями. Зеленский тогда призывал протестующих успокоиться, отмечая, что они демонстрируют «далеко не лучшие черты» украинского характера.

«Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он ни находился, — спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика, я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества, я на это очень надеюсь», — написал Зеленский на своей странице в сети Facebook.

Беспорядки из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Однако протестующие не только разошлись, но и закидали прибывшие автобусы с эвакуированными камнями. В стычках с протестующими травмы и ранения получили свыше десятка полицейских, полиция задержала 24 участника акций протеста.

Комментируя случившееся, официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала Украину средневековой Европой. Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине, чтобы успокоить протестующих и всех жителей Украины.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, коронавирус
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