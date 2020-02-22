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Вирус из Китая ,  
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Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Речь идет об организаторах беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары под Полтавой, куда на 14-дневный карантин привезли эвакуированных из Китая граждан Украины
Владимир Зеленский  (Фото: EPA / Toms Kalnins / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами. Об этом украинский президент сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. 

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«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность», — сказал Зеленский.

По его словам, лица организаторов беспорядков в Полтавской области зафиксированы на фотографиях и видеоматериалах с камер наблюдения. «Это известные вирусологи мира в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как аграрии, выступающие против рынка земли», — уточнил он. Украинский президент также назвал историю с коронавирусом и возвращением украинцев из Китая «очередным экзаменом для украинского общества». 

Кроме того, в своем обращении Зеленский поприветствовал граждан Украины, которые вернулись на родину. «Мы рады, что вы дома, мы желаем вам крепкого здоровья, и искренне верим, что в ближайшие недели вы сможете вернуться к своим родным и близким», — сказал президент.

Беспорядки из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев. Фоторепортаж
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Самолет с украинскими и иностранными гражданами, которых эвакуировали из китайского Уханя, где началась вспышка нового вида коронавируса, приземлился в аэропорту Харькова в четверг, 20 февраля. Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети в возрасте от двух лет. Перед этим жители села Новые Санжары в Полтавской области, где было решено разместить эвакуированных, организовали протесты в связи с опасениями распространения вируса. Они перекрыли проходящую через поселок дорогу и устроили потасовку с попытавшейся разблокировать трассу полицией. Когда автобусы с эвакуированными въехал в поселок, протестующие попытались не пропустить транспорт и закидали автобусы камнями. 

По данным МВД, в результате столкновений пострадали более десяти полицейских. Кроме того, были задержаны 24 участника протестных акций. МВД Украины проводит досудебные расследования по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.    

Представительство Организации Объединенных Наций(ООН) на Украине также осудило насилие в отношении эвакуированных из китайского Уханя, которое произошло в поселке Новые Санжары. «Нападение на украинских граждан в Полтаве не должно иметь место в сегодняшней Украине», — говорится в заявлении в Facebook. В ООН также высказали поддержку Киеву в реагировании на распространение коронавируса и эвакуацию своих граждан. На фоне ситуации глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая приняла решение провести вместе с эвакуированными две недели на карантине. «Надеюсь, что мое присутствие в санатории успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны», – заявила министр. 

Авторы: Маргарита Грошева, Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, эвакуация, коронавирус, Украина
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