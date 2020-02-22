Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Речь идет об организаторах беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары под Полтавой, куда на 14-дневный карантин привезли эвакуированных из Китая граждан Украины

Владимир Зеленский (Фото: EPA / Toms Kalnins / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами. Об этом украинский президент сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

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«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность», — сказал Зеленский.

По его словам, лица организаторов беспорядков в Полтавской области зафиксированы на фотографиях и видеоматериалах с камер наблюдения. «Это известные вирусологи мира в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как аграрии, выступающие против рынка земли», — уточнил он. Украинский президент также назвал историю с коронавирусом и возвращением украинцев из Китая «очередным экзаменом для украинского общества».

Кроме того, в своем обращении Зеленский поприветствовал граждан Украины, которые вернулись на родину. «Мы рады, что вы дома, мы желаем вам крепкого здоровья, и искренне верим, что в ближайшие недели вы сможете вернуться к своим родным и близким», — сказал президент.