СНБО заявил о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения в украинском поселке Новые Санжары эвакуированных из Китая людей в толпе были профессиональные подстрекатели. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает информационное агентство «Укринформ».

По словам Данилова, в беспорядках участвовали люди, которые к Новым Санжарам «не имеют никакого отношения». «Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекают, а потом исчезают», — отметил он.

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