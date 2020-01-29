Посольство уточнило число россиян в китайской провинции Хубэй

В китайской провинции Хубэй, в которой находится очаг распространения нового коронавируса, российское посольство установило связь с 177 россиянами, сообщили в дипмиссии. Ранее было известно о 140 россиянах.

По данным ведомства, 120 из них находятся в закрытом городе Ухань — административном центре провинции, ставшем очагом распространения коронавируса. Для россиян организовали канал экстренной связи, и они обеспечены всем необходимым, отметили в дипмиссии.

Закрытыми из-за распространения коронавируса остаются более 10 городов провинции.

Всего в Китае, по данным Ростуризма, сейчас находятся 5,6 тыс. организованных туристов из России, которые до 4 февраля вернутся на родину. Ранее своих граждан из Уханя уже решили эвакуировать США, Франция и Австралия. По данным CBS News, в закрытом из-за эпидемии городе заблокированы около 1 тыс. американцев.