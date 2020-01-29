Австралия решила вывозить своих граждан из Уханя на остров Рождества

В Канберре посчитали, что эвакуированных австралийцев и жителей сопредельных стран сначала надо поместить на карантин

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Власти Австралии пообещали вывезти своих граждан из провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса. Однако отправлять их сначала будут на остров Рождества, которые расположены в нескольких тысячах километрах от побережья страны, сообщает Sydney Morning Herald.

Соответствующее заявление сделал глава правительства Австралии Скотт Моррисон, который до этого провел переговоры с китайскими властями. По его словам, в Ухане и всей провинции Хубэй есть граждане его страны, которые оказались в изоляции вследствие блокировки региона властями КНР из-за коронавируса. Речь идет примерно о 600 людях, а также жителях Новой Зеландии и некоторых других стран в Тихом океане.

Однако Моррисон уточнил, что сначала эвакуированных будут отправлять на остров Рождества в 1500 км от побережья, где создадут зону карантина. Предположительно они смогут попасть в Австралию через 14 дней в том случае, если у них не найдут признаков коронавируса.

Сейчас на острове Рождества находится центр по содержанию нелегальных мигрантов, желающих попасть в Австралию.

После вспышки заболевания в Китае Австралия признала, что на ее территории есть пять заболевших. Власти страны рекомендовали своим гражданам не ездить в провинцию Хубэй и не посещать густонаселенные районы КНР.