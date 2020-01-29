Австралия решила вывозить своих граждан из Уханя на остров Рождества
Власти Австралии пообещали вывезти своих граждан из провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса. Однако отправлять их сначала будут на остров Рождества, которые расположены в нескольких тысячах километрах от побережья страны, сообщает Sydney Morning Herald.
Соответствующее заявление сделал глава правительства Австралии Скотт Моррисон, который до этого провел переговоры с китайскими властями. По его словам, в Ухане и всей провинции Хубэй есть граждане его страны, которые оказались в изоляции вследствие блокировки региона властями КНР из-за коронавируса. Речь идет примерно о 600 людях, а также жителях Новой Зеландии и некоторых других стран в Тихом океане.
Однако Моррисон уточнил, что сначала эвакуированных будут отправлять на остров Рождества в 1500 км от побережья, где создадут зону карантина. Предположительно они смогут попасть в Австралию через 14 дней в том случае, если у них не найдут признаков коронавируса.
Сейчас на острове Рождества находится центр по содержанию нелегальных мигрантов, желающих попасть в Австралию.
После вспышки заболевания в Китае Австралия признала, что на ее территории есть пять заболевших. Власти страны рекомендовали своим гражданам не ездить в провинцию Хубэй и не посещать густонаселенные районы КНР.