США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за нового коронавируса

Госдепартамент США организует рейс из китайского Уханя, чтобы вывезти персонал своего диппредставительства, передает газета The Wall Street Journal.

Помимо сотрудников консульства, ведомство эвакуирует из города ограниченное число граждан США. «Приоритет будет отдан лицам, подвергающимся большему риску заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

28 января самолет из Китая прибудет в Сан-Франциско.

Вспышка коронавируса произошла в Ухане в конце декабря 2019 года, после чего распространилась на другие части страны. По последним данным, от пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, погибли 56 человек, а число заразившихся превысило 1,9 тыс. человек. Помимо КНР, случаи заражения были зарегистрированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Канаде и других странах.

Посольство России вместе с китайской стороной начало прорабатывать эвакуацию россиян из страны. Переговоры о вывозе своих граждан из Уханя, закрытого на карантин, также ведет Франция.