Число зараженных коронавирусом превысило 6 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом по всему миру возросло до 6053 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Всего на материковом Китае зафиксировано 5974 больных, из них 132 скончались. В Европе выявлено 4 случая заражения, в Северной Америке — 7 и в Австралии — 5.

Издание пишет, что пациент с подозрением на вирус 2019-nCoV был также зарегистрирован в китайском Тибете. Если диагноз подтвердится, то это будет означать, что коронавирус распространился по всем субъектам Китая.

Ранее стало известно, что официальное число инфицированных коронавирусом превысило количество заболевших атипичной пневмонией в 2003 году, когда за девять месяцев заболели 5327 человек. При этом тогда от SARS погибли 349 человек.