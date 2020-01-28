Ростуризм назвал сроки возвращения россиян из Китая

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все российские туристы, отдыхающие сейчас в Китае по путевкам туроператоров, должны будут вернуться на родину в срок до 4 февраля. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства. Данное решение связано со вспышкой коронавируса.

По ее словам, россияне, которые находятся в настоящее время в основном на острове Хайнань, смогут вернуться в Россию дополнительными чартерами как в плановом порядке, так и раньше срока. Всего по данным на 27 января в Китае находятся более 5,6 тыс. туристов из России.

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