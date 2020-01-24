В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем — столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Аналогичные меры были приняты в городах Эчжоу, Чиби и Чжицзяне. В Хуангане помимо этого перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Ограничения на поездки действуют и в Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, началась в декабре прошлого года в Ухане. По последним данным, жертвой вирусной пневмонии стали 25 человек, всего известно о более 800 случаях заболевания в стране. Состояние еще 177 человек врачи оценивают как тяжелое. Как выяснили медики, новый вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Случаи заболевания также были зарегистрированы в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.