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Посольство России сообщило о контактах с Китаем о выезде россиян из Хубэя

Посольство России в Пекине поддерживает связь с властями Китая, уточняя возможность и порядок выезда россиян из закрытой из-за распространения нового коронавируса провинции Хубэй, говорится в сообщении дипмиссии.

По предварительному плану китайских властей, после выезда иностранцы будут две недели находиться на карантине, но сейчас механизм еще прорабатывается, и неизвестно, когда его введут, пояснили в дипмиссии.

Пока россияне остаются в провинции. Местные власти готовы им помочь, в том числе обеспечить продовольствием и предметами первой необходимости, добавили в дипмиссии.

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Неизвестный ранее коронавирус начал распространяться из китайского Уханя — административного центра Хубэя — в конце прошлого года. Он вызывает пневмонию, от осложнений которой, последним данным, уже погибли 106 человек, более 4,1 тыс. человек считаются зараженными.

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В Хубэе и Ухане сейчас находятся 140 россиян, 75 из которых — студенты, сообщили РБК в дипмиссии. Для них создан канал экстренной связи, и они обеспечены всем необходимым, добавили в посольстве. Ранее своих граждан решили эвакуировать власти США и Франции: 28 января самолет вывезет сотрудников американского консульства из Уханя в Сан-Франциско, а эвакуация граждан Франции запланирована на середину следующей недели.

Теги: коронавирус, Китай, россияне
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