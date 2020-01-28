Посольство России сообщило о контактах с Китаем о выезде россиян из Хубэя

Посольство России в Пекине поддерживает связь с властями Китая, уточняя возможность и порядок выезда россиян из закрытой из-за распространения нового коронавируса провинции Хубэй, говорится в сообщении дипмиссии.

По предварительному плану китайских властей, после выезда иностранцы будут две недели находиться на карантине, но сейчас механизм еще прорабатывается, и неизвестно, когда его введут, пояснили в дипмиссии.

Пока россияне остаются в провинции. Местные власти готовы им помочь, в том числе обеспечить продовольствием и предметами первой необходимости, добавили в дипмиссии.

Неизвестный ранее коронавирус начал распространяться из китайского Уханя — административного центра Хубэя — в конце прошлого года. Он вызывает пневмонию, от осложнений которой, последним данным, уже погибли 106 человек, более 4,1 тыс. человек считаются зараженными.