Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Город Ухань, где началась вспышка коронавируса, нельзя покинуть общественным транспортом, въезд в него ограничен. Власти рекомендуют жителям многомиллионного города не покидать Ухань, чтобы предотвратить распространение болезни

Люди в масках на улице в Ухане (Фото: Reuters)

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.

Как сообщает издание со ссылкой на центральное телевидение Китая, власти ввели запрет на поездки с утра вторника, 21 января. Срок отмены запрета не указываются. Кроме того, региональные власти запретили рейсы междугородних автобусов, направляющихся в Ухань. В аэропортах и на вокзалах для пассажиров из Уханя создаются отдельные очереди для проверки.

«Не посещайте Ухань. Те, кто сейчас в Ухане — пожалуйста, не покидайте города», — заявила глава Госкомитета по делам здравоохранения Ли Бинь на публичном брифинге, ее цитирует Би-би-си. Би-би-си также подтверждает, что движение транспорта в Ухань приостановлено. Это произошло на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Населения Уханя превышает 11 млн человек, это самый крупный город центрального Китая. Он является столицей провинции Хубэй, в которой проживают более 58 млн человек.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, сейчас число заболевших вирусной пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составляет 541 человек, 17 человек погибли. Еще четыре случая заболевания выявлены в Таиланде, два — в Гонконге, по одному — в Макао, на Тайване, в Южной Корее, Японии и США. В России несколько пассажиров авиарейсов, прибывших из Китая, были экстренно госпитализированы с подозрением на заражение, однако пока ни один случай не подтвердился.