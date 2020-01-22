Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 22 янв, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 22 янв, 13:13
ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного клуба ЦСКА Финансы, 00:00 Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма Политика, 00:00 Роспотребнадзор сообщил об ОРВИ у пациентов с подозрением на коронавирус Общество, 22 янв, 23:40 Претендентка на Белый дом обвинила Клинтон во лжи о «любви русских» Политика, 22 янв, 23:30 Суд начал процедуру банкротства основателя «Нового потока» Мазурова Бизнес, 22 янв, 23:12 Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань Общество, 22 янв, 23:11 В Минздраве сообщили о состоянии пациентов с подозрением на коронавирус Общество, 22 янв, 22:38 Ставропольский губернатор попал в ДТП Общество, 22 янв, 22:29 Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании Политика, 22 янв, 22:25 Сбербанк снова стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance Бизнес, 22 янв, 22:11 WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию Спорт, 22 янв, 22:06 Госдуме предложили досрочно отпускать на пенсию многодетных мужчин Общество, 22 янв, 22:05 Суд в Москве продлил арест экс-министру Абызову до 26 марта Общество, 22 янв, 22:05 ВТБ объяснил закупку услуг сыщиков за 15 млн руб. Общество, 22 янв, 21:52
Вирус из Китая ,  
0 

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Город Ухань, где началась вспышка коронавируса, нельзя покинуть общественным транспортом, въезд в него ограничен. Власти рекомендуют жителям многомиллионного города не покидать Ухань, чтобы предотвратить распространение болезни
Люди в масках на улице в Ухане (Фото: Reuters)

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.

Как сообщает издание со ссылкой на центральное телевидение Китая, власти ввели запрет на поездки с утра вторника, 21 января. Срок отмены запрета не указываются. Кроме того, региональные власти запретили рейсы междугородних автобусов, направляющихся в Ухань. В аэропортах и на вокзалах для пассажиров из Уханя создаются отдельные очереди для проверки.

«Не посещайте Ухань. Те, кто сейчас в Ухане — пожалуйста, не покидайте города», — заявила глава Госкомитета по делам здравоохранения Ли Бинь на публичном брифинге, ее цитирует Би-би-си. Би-би-си также подтверждает, что движение транспорта в Ухань приостановлено. Это произошло на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Населения Уханя превышает 11 млн человек, это самый крупный город центрального Китая. Он является столицей провинции Хубэй, в которой проживают более 58 млн человек.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, сейчас число заболевших вирусной пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составляет 541 человек, 17 человек погибли. Еще четыре случая заболевания выявлены в Таиланде, два — в Гонконге, по одному — в Макао, на Тайване, в Южной Корее, Японии и США. В России несколько пассажиров авиарейсов, прибывших из Китая, были экстренно госпитализированы с подозрением на заражение, однако пока ни один случай не подтвердился.

Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России
Общество

Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань на рынке морепродуктов, из-за чего эксперты предположили, что он распространяется через продукты из мяса продававшихся там морских млекопитающих. Однако позднее китайские медики установили, что вирус может передаваться и от человека к человеку. Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание из-за распространения вируса.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Китай, заболевание, вирус
Материалы по теме
Россиян попросили отказаться от поездок в Ухань из-за коронавируса
Общество
Эксперты предупредили о падении цен на нефть из-за коронавируса в Китае
Экономика
В Хитроу из-за китайского вируса введут особые зоны для пассажиров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter