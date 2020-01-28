В Китае назвали сроки наступления пика вспышки коронавируса

Наступление пика эпидемии однозначно предсказать сложно, однако это может произойти в течение полутора недель, заявил глава спецкомиссии Госкомитета здравоохранения

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через семь-десять дней, однако масштабного роста заболевания населения не произойдет. Об этом в интервью Xinhua заявил академик, врач-пульмонолог Чжун Наньшань, возглавивший на прошлой неделе специальную комиссию госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

«Касаемо того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит в течение недели — десяти дней, однако масштабного роста не будет», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день еще нет ни одного полностью целевого лекарственного препарата, способного вылечить заболевших коронавирусом, однако ученые и медики уже придумали немало решений. «Более того, технологии жизнеобеспечения больных были значительно улучшены, коэффициент смертности будет непременно падать», — считает Наньшань.