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В Китае назвали сроки наступления пика вспышки коронавируса

Наступление пика эпидемии однозначно предсказать сложно, однако это может произойти в течение полутора недель, заявил глава спецкомиссии Госкомитета здравоохранения
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через семь-десять дней, однако масштабного роста заболевания населения не произойдет. Об этом в интервью Xinhua заявил академик, врач-пульмонолог Чжун Наньшань, возглавивший на прошлой неделе специальную комиссию госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

«Касаемо того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит в течение недели — десяти дней, однако масштабного роста не будет», — сказал он.

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По его словам, на сегодняшний день еще нет ни одного полностью целевого лекарственного препарата, способного вылечить заболевших коронавирусом, однако ученые и медики уже придумали немало решений. «Более того, технологии жизнеобеспечения больных были значительно улучшены, коэффициент смертности будет непременно падать», — считает Наньшань.

Как отметил глава спецкомиссии, для того чтобы побороть эпидемию, необходимо обнаруживать болезнь на ранних стадиях, а всех больных — изолировать. «Эти две позиции являются самыми примитивными, но в то же время и самыми эффективными», — заключил он.

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Вспышка коронавируса 2019-nCoV возникла в декабре в китайском городе Ухань. Впоследствии случаи заражения были зафиксированы в других городах Китая, а также в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии и других государствах. К настоящему моменту известно о более чем 100 погибших и более 4,5 тыс. заразившихся (данные китайских властей). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Китае инфицированы более 2,7 человек. В России на данный момент заразившихся коронавирусом нет, заявили в Роспотребнадзоре.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Китай, коронавирус, вспышка
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