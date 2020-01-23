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Вирус из Китая ,  
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Авиакомпания S7 выдала рекомендации для экипажей из-за коронавируса

Российская авиакомпания S7 Airlines получила информацию от Роспотребнадзора об обнаруженном в китайском городе Ухань новом виде коронавируса, а также рекомендацию перепроверить состав аптечек. Об этом РБК рассказали в пресс-службе S7.

«Указаний [от Роспотребнадзора] не было, получили только общую информацию о вирусе, его симптомах и рекомендации довести ее до экипажей, перепроверить состав аптечек», — уточнили в пресс-службе авиакомпании. Рекомендации уже выдали, добавили в пресс-службе.

Ранее в России в связи с распространением нового вида коронавируса усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую госграницу. В аэропортах начали проверять состояние здоровья у пассажиров рейсов, прибывших из Китая.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной неизвестным ранее видом коронавируса. Согласно официальным данным, к настоящему моменту в Китае в результате заболевания умерли 17 человек. Всего в стране зарегистрировано более 570 случаев заражения. В результате власти Китая закрыли Ухань для выезда.

Кроме того, случаи заболевания были зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии, Сингапуре и США.

Теги: S7 Airlines, коронавирус, вирус, болезнь, Китай
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