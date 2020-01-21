Новый коронавирус из Китая добрался до США

Первый случай наличия нового вируса зафиксирован в Сиэтле у прибывшего из Китая путешественника. Ранее вирус выявляли в Южной Корее, Таиланде и Японии

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.

Речь идет о пациенте, который 15 января вернулся в штат Вашингтон из Китая. По возвращению из поездки он обратился к медикам, которые с учетом пребывания его в стране, где происходит вспышка нового вируса, и симптомов заподозрили у обратившегося новый коронавирус. Дальнейшие анализы подтвердили диагноз, говорится в сообщении.

Вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань в центре страны, началась в декабре минувшего года. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов.



Позднее коронавирус распространился в такие города, как Пекин и Шанхай. Кроме того, случаи заболевания новым вирусом позднее были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде и Японии.