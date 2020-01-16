В Японии выявили первый случай заражения новым короновирусом из Китая

Япония подтвердила первый случай заражения новым коронавирусом, который появился в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Речь идет о 30-летнем мужчине из префектуры Канагава, который посещал китайский город Ухань. Именно в этом городе произошла вспышка заболевания неизвестной ранее болезнью, предположительно вызванной новым штаммом коронавируса.

Это уже второй выявленный случай за пределами Китая. До этого заболевание впервые было выявлено в Тайланде. Власти страны тогда сообщили, что вирус был обнаружен у китаянка, прибывающей в Тайланд из Уханя, женщина была помещена в карантин.

Предполагается, что источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. С 1 января рынок был закрыт.