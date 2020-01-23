В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 571 человека. Об этом сообщает телеканал CCTV со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В тяжелом состоянии находятся 95 человек. От пневмонии также умерли 17 жителей провинции Хубэй.

Ранее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляло 473. Случаи заболевания зафиксировали в 25 провинциях страны.

Вспышку пневмонии неизвестного происхождения выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Все заразившиеся работали на местном рынке морепродуктов. Впоследствии власти Китая закрыли город для выезда и ограничили въезд.